Knöllchen auf dem Kundenparkplatz

19 Jahre lang haben die Kunden des Blumenladens „Blattlaus“ am Geschäft am Friedhofsweg parken können, jetzt hagelt es dort Knöllchen. Seit Herbst hat Florist Christoph Wulf ein „Riesentheater“.

Nach Auffassung von Christoph Wulf, Inhaber des Blumenladens „Blattlaus“, endet der Gehweg an der Pflasterung des Parkplatzes.

Viele Kunden der „Blattlaus“ haben von der Stadt ein Knöllchen über 55 Euro erhalten. Das Problem: Der Parkplatz ist zu kurz, so dass Kunden mit dem Heck bis an die Fahrbahn stehen. Das ist rechtlich Parken auf dem Gehweg und wird mit mindestens 55 Euro geahndet, wer Fußgänger behindert, zahlt sogar 70 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg.