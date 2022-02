Knotenpunkt in Delbrück ist ab Montag Baustelle

Mobile Ampel zur Verkehrsregelung an der Kreuzung Hövelhofer Straße/Kaunitzer Straß

Delbrück

Die Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift des Landesbetriebes „Straßen.NRW“ beginnt in der kommenden Woche, am Montag, 28. Februar, mit der Instandsetzung des Knotenpunkts Kaunitzer Straße/Hövelhofer Straße in Delbrück.