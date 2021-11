Koalition will Wohnraum in Paderborn beschaffen

Durch die Gewährung von Zuschüssen an entsprechende Vermieter kann die Stadt so genannte Belegungsrechte an Mietraum erwerben. Das heißt, die Stadt kann dann in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Trägern festlegen, welche Personen eine Wohnung erhalten.

„Es gibt in Paderborn nach wie vor nicht genügend geförderten Wohnraum“, sagt die grüne Ratsfrau Sabine Kramm, „Dieses Problem betrifft ganz besonders Haushalte, die Schwierigkeiten haben, auf dem freien Wohnungsmarkt aus eigener Kraft Wohnraum zu finden und daher auf Unterstützung angewiesen sind.“ Zu dieser Gruppe zählten Frauen aus Frauenhäusern, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen und Schwerbehinderte.

Die Möglichkeit, Belegungsrechte an die Stadt abzugeben, würde als Instrument zur Wohnraumbeschaffung leider nicht in Anspruch genommen, weil es für Vermieter wirtschaftlich nicht attraktiv scheine, meint Ratsherr Wolfgang Glunz (CDU). „Deshalb will die Koalition die Richtlinien so überarbeiten lassen, dass die Förderung für Vermieter erhöht wird.“