Koch-Wettstreit mit regionalen Zutaten

Im Oktober bekochten fünf Hobby-Köche, die sich über Instagram kennenlernten, zum ersten Mal ein Publikum in der Markthalle, welches schließlich die Speisen bewerten konnte. Am Samstag ging der Kochwettbewerb in die zweite Runde – mit neuen Köchen und Sponsoren.

Bereits am Vormittag trafen sich die sieben Köche von „Foodies kochen live“ rund um Christian Menke zum Frühstück. Anschließend ging es gemeinsam auf den Markt. „Wir kaufen so viel wie möglich regional“, so Menke. Nebenbei übertrugen die Köchinnen und Köche ihre Vor- und Zubereitungen auf ihren Instagram-Kanälen. Obwohl am Ende des Tages ein Sieger feststehen soll, ziehen alle an einem Strang. Unter dem Motto „Zauberhafter Frühling“ galt es, ein Vier-Gänge-Menü für die 30 Gäste zu kredenzen, die am späten Nachmittag mit einer kulinarischen Stadtführung in den Abend starteten.