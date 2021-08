Kochen mit Strom, der vom Dach kommt

Neue Photovoltaikanlage auf der Bielefelder Grundschule am Waldschlößchen

Bielefeld

Auf einem Bildschirm sehen die Schüler jeden Morgen, wie viel Strom ihre neue Solaranlage produziert. Im Januar gingen die 60 Module auf dem Dach der Mensa an der Grundschule am Waldschlößchen in Betrieb. Die Schule kann damit nun rund 15 Prozent ihres Energiebedarfs aus reiner Sonnenenergie decken.

Von Philipp Körtgen