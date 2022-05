Kohlstädt-Mitarbeiter gehen auf den „Megamarsch“

Sie werden 100 Kilometer in 24 Stunden wandern – die Nacht hindurch, bei jedem Wetter. Sie kämpfen dann gegen Blasen, Wadenkrämpfe und den inneren Schweinehund. Und trotzdem strahlen die Mitarbeiter der Kohlstädt GmbH, wenn sie von ihrer anstehenden zweiten Teilnahme am „Megamarsch“ erzählen.

Die Vorfreude liegt vielleicht am Teamgeist, der die Kohlstädt-Wanderer beflügelt, oder aber an der Tatsache, dass die Premiere schon fast drei Jahre her ist. Die von der Hundert24 GmbH veranstalteten „Megamärsche“ sind knallharte Herausforderungen. Dennoch gehören zu dem 15-köpfigen Kohlstädt-Team, das am 28. Mai um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Rinteln an den Start gehen wird, zehn „Wiederholungstäter“. Die wissen, worauf sie sich einlassen.