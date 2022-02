Kokain, Marihuana und eine Pistole

Paderborn

Bewaffneter Drogenhandel in „nicht geringer Menge“ – so lautete die Anklage, mit der sich ein 35-Jähriger am Mittwochmorgen vor dem Landgericht Paderborn konfrontiert sah. Bei seiner Festnahme im August vergangenen Jahres wurde neben Bargeld auch eine Pistole sowie Munition beschlagnahmt. Seitdem befindet sich der Paderborner in Untersuchungshaft.

Von Christian Müller