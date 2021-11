Kollision mit Sattelzug: 79-Jähriger in Mercedes eingeklemmt

Kirchlengern

Kaum 24 Stunden nachdem ein Viehtransporter auf der B239 (Ostring) in Kirchlengern in den Graben gerutscht war, mussten Polizei und Rettungskräfte am Dienstagnachmittag erneut zu einem Einsatz an der stark befahrenen Bundesstraße ausrücken: Ein Vlothoer (79) war mit seinem Mercedes frontal gegen einen entgegenkommenden Lastzug gekracht

Von Daniel Salmon