Kolping hilft Menschen in Not

55. Schuh- und Kleidersammlung „Aktion Rumpelkammer“ am 17 und 18. September

Altkreis Warburg

Die Kolpingsfamilien des Bezirks Warburg führen am 17. und 18. September in vielen Orten wieder ihre jährliche Altkleidersammlung „Aktion Rumpelkammer“ zugunsten von Ausbildungs- und Berufsmaßnahmen junger Menschen in Mittelamerika durch.