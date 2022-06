Kolpingsfamilie hat schönsten Tisch

Emsfest mit Mitmachzirkus, Kirmes und Stadtbrunch in Schloß Holte-Stukenbrock – 850 Gäste frühstücken an langer Tafel

Sonntagmorgen um 11 Uhr mitten auf der Holter Straße, die zum Teil eigens für den Stadtbrunch gesperrt ist. Die Sonne lacht vom beinahe wolkenlosen Himmel. Eine große Gesellschaft hat sich an langen, weiß gedeckten Tischreihen versammelt, die von der Kreuzung am Hallenbad bis zum Rathaus reichen. An der bislang längsten Frühstückstafel der Stadt, die sich über 300 Meter erstreckt, haben rund 850 Menschen Platz genommen. Einheimische, Auswärtige und vieles, was in der Stadt Rang und Namen hat, gibt sich die Ehre.