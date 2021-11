Kombi: Shoppen und Weihnachtsmarkt

Höxter

Die Stadtverwaltung Höxter hat für die Ratssitzung am Donnerstag, 18. November, um 18 Uhr in der Stadthalle eine Vorlage erarbeitet, die einen verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent möglich machen soll. Offene Sonntage sind seit Jahren in OWL ein „Politikum“, kämpft doch die Gewerkschaft Verdi mit allen Mitteln massiv gegen solche Sonderöffnungstage.

Von Michael Robrecht