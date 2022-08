Kombibad: Politiker greifen nicht ein

Die Jöllenbecker Bezirksvertreter zeigten zwar keine überschäumende Begeisterung für die Kombibad-Planungen, man war sich aber in einem einig – nämlich das Bebauungsplan-Verfahren nicht aufhalten zu wollen. Das laufe inzwischen seit eineinhalb Jahren und, daran erinnerte Klaus Feurich (Grüne): „Niemand hat in dieser Zeit Einwendungen geltend gemacht.“

In diesem Sommer dann sammelte eine Anwohner-Initiative 220 Unterschriften, um zu erreichen, dass der Parkplatz samt Zugang zum geplanten Hallen- und Freibad nicht am Wörheider Weg angelegt wird („Zu klein, zu wenige Stellplätze“), sondern dass ein 4000 Quadratmeter großer Acker oberhalb von Badgelände und dem angrenzenden Sportplatz gekauft und zu einem Parkplatz gemacht wird. „Jetzt noch einmal umzuplanen wäre ein großes Wagnis. Es ist fraglich, ob das Kombibad danach überhaupt noch realisiert werden kann“, stellte Dr. Hans-Jürgen Stern, Prokurist der Bielefelder Bäder GmbH (BBF) in der Sitzung der Bezirksvertretung am Donnerstagabend klar: „Die drei Millionen Euro, mit denen das Projekt bezuschusst wird, könnten verfallen.“ Umplanungen würden, so Stern, „mindestens ein halbes Jahr kosten“: „Dann ist der Fertigstellungstermin 2025 in Gefahr.“