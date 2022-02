Kompliment auf dem Blütenblatt

Wortgottesdienstfeier zum Valentinstag in der St.-Achatius-Kirche in Stukenbrock-Senne

Schloß Holte-Stukenbrock

In einer Wortgottesdienstfeier für Verliebte und Liebende in der St.-Achatius-Kirche in Stukenbrock-Senne hat Markus Mersch am Valentinstag mit den Paaren gebetet, gesungen und auf den großen Wert der Liebe aufmerksam gemacht.

Von Manuela Fortmeier