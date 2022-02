Kondomautomat aus der Verankerung gerissen

Unbekannte haben vermutlich bereits am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen Kondomautomaten aus der Verankerung gerissen und mit einem Fahtzeug hinter sich hergeschleift. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugenhinweise erbeten auf die Täter in Schloß Holte-Stukenbrock

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie ein Kondomautomat am Stadtweg in Sende aus der Verankerung gerissen worden ist.

Am Freitagmorgen wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung an einem Kondomautomaten im Bereich des Stadtwegs im Ortsteil Sende informiert. Der Tatzeitpunkt war den Zeugenangaben nach vermutlich bereits am Donnerstagabend gegen 21 Uhr.

Bislang unbekannte Täter haben den derzeitigen Erkenntnissen zufolge zur Tatzeit den auf dem Stadtweg aufgestellten Automaten mit einem Spanngurt hinter ein Fahrzeug gebunden und diesen samt Betonfundament aus dem Erdreich gerissen.

Massive Kratzspuren auf der Fahrbahn führten anschließend einige hundert Meter in Richtung Heideblümchenstraße und endeten etwa hundert Meter hinter dem Kreuzungsbereich des Stadtwegs und des Ebbinghauswegs.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.