„König der Löwen“ erntet tierisch viel Applaus

Erstmals haben in der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Elisabeth in Stukenbrock alle 63 Kinder gemeinsam ein Musical aufgeführt. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwei und sechs Jahren führten das Stück „König der Löwen“ auf.

Stolze Löwen, Tiger und Vögel verneigten sich am Ende des Musicals auf dem Freigelände der Kita St. Elisabeth vor einem begeisterten Publikum.

Seit vielen Monaten schon, gab es in der Kita Angebote in verschiedenen Bildungsbereichen rund um das Thema „Unter der Sonne Afrikas“. Die Aufführung des Musicals war der krönende Abschluss des Jahresprojektes. Kinder, die nicht auf der Bühne standen, konnten sich beim Bühnenbau oder beim Anfertigen der Kostüme einbringen, so dass es ein tolles Gemeinschaftsprojekt wurde, bei dem sich Jede und Jeder nach seinen persönlichen Stärken eingebracht hat.

„So ein großes Projekt gab es hier noch nie und es war ein voller Erfolg“, freut sich die Leiterin der Kita St. Elisabeth, Melanie Wolke. Die Kinder haben das Stück bei schönstem Wetter draußen im Garten aufgeführt und Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde schauten begeistert zu. So manch eine Mama hatte vor Rührung und Stolz die Tränen in den Augen stehen, denn die Kinder machten ihre Sache richtig gut und schlüpften perfekt in ihre Rollen. Es gab eine Erzählerin, aber auch Sprechrollen. Die hatten die angehenden Schulkinder übernommen.

Die farbenfrohen Kostüme sind in den vergangenen Wochen entstanden. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst viele Dinge zu verwenden, die schon da sind. So galt für die Löwen nach Kleidung in Gelb und Braun zu schauen und für die Flamingos nach weißen T-Shirts und pinken Strumpfhosen. Einige Eltern spendeten zudem Materialien wie Pappe, Bänder und Filz, woraus Kopfschmuck und Accessoires gefertigt wurden.

Die kleinen Darsteller waren am Ende stolz auf ihre Leistung und genossen den langen Applaus der Zuschauer. Finanziert wurde die Musicalaufführung aus dem Kita-Budget.