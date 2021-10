Königshof: Jetzt tickt die Uhr

Fachausschuss legt in Bad Oeynhausen Vorgaben für bauliche Veränderung in der Innenstadt fest und setzen Zeitlimit

Bad Oeynhausen

Eine Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (ASE) in der Kurstadt wäre kein richtige Sitzung, wenn nicht auch über das Bauvorhaben am Hotel Königshof gesprochen oder beraten würde. So war es auch am Mittwoch. Der Bauvoranfrage des Investors Manuel N. Ersay aus dem Herbst 2020 erteilten die Ausschussmitglieder einstimmig eine Abfuhr und formulierten vier zu erfüllende Bedingungen für ein künftiges positives Votum. Zudem stand die Verkehrssicherheit des sanierungsbedürftigen Gebäudes zur Debatte.

Von Louis Ruthe