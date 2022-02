Königsweg für Kreuzweg in Bad Lippspringe gesucht

Seit Jahren sind die Anwohner des Kreuzwegs in Bad Lippspringe durch das oft rasante Tempo und gefährliche Überholmanöver genervt. Zahlreiche schwere Unfälle, besonders an den Straßeneinmündungen, haben Forderungen laut werden lassen, dass an dieser Straße etwas getan werden muss.

Während der einseitigen Sperrung der Bundesstraße 1 im vergangenen Jahr wurde der Kreuzweg als Umgehungsstrecke genutzt – in diesem Zeitraum wurde das Tempolimit auf der gesamten Straße auf Tempo 70 gedrosselt und ein Überholverbot festgesetzt. Subjektiv hatten die Anwohner und Nutzer des Kreuzwegs in dieser Zeit ein sichereres Gefühl.

Daraufhin beauftragten die Grünen der Rats- und Kreistagsfraktion die Stadt Bad Lippspringe und den Kreis Paderborn zu prüfen, ob diese Strecke nicht auch dauerhaft für Tempo 70 ausgeschildert werden und das Überholverbot beibehalten werden könnte.

Im Anschluss an diese Prüfung traf sich Norika Creuzmann, Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidatin der Grünen für den Kreis Paderborn, vor wenigen Tagen mit Ratsfrauen der Grünen aus Bad Lippspringe, Vertretern von Kreis und Polizei sowie Anwohnern der Landesstraße zu einer Ortsbegehung. Diese fand an der Kreuzung Kreuzweg/Sandweg statt. Dabei sei konstruktiv diskutiert worden, wie man objektive Messungen von Geschwindigkeiten und subjektive Gefühle zum Sicherheitsempfinden auf einen Nenner bringen könne.

Eine Datenerhebung verschiedener Messungen auf dem Kreuzweg hat nach Angaben der Grünen nur wenige und dann auch nur minimale Geschwindigkeitsüberschreitungen ergeben. Die Befürchtung ist laut Dr. An­dré Brandt, dem zuständigen Dezernenten für Ordnung und Gesundheit des Kreises Paderborn, dass Autofahrer bei einem Tempolimit von 70 km/h eher auf das Gaspedal drücken würden und dadurch die Diskrepanz zwischen denen, die sich an das Tempolimit halten und denen, die 20 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit fahren, zu groß würde. Dadurch ließen sich Geschwindigkeiten noch schlechter einschätzen. Doch bereits jetzt würden auf dem Kreuzweg unterschiedliche Geschwindigkeiten gefahren, so das Gegenargument.

Die Grünen vertreten darüber hinaus die Ansicht, dass heutzutage fast jeder Autofahrer und jede Autofahrerin über eine App zur Radarkontrollen-Erkennung verfügt und dadurch vorgewarnt ist. Auch werde gerne über die sozialen Medien vor Tempokontrollen gewarnt. „Dadurch sind unseres Erachtens nach Radarkontrollen nur dann nützlich, wenn sie regelmäßig und an unterschiedlichen Standorten durchgeführt werden und Geschwindigkeitsüberschreitungen entsprechend geahndet werden“, meint Grünen-Ratsfrau Lena Crummenerl.

Einig waren sich alle Teilnehmer darin, dass besonders die teils sehr gefährlichen Überholmanöver dringend ein Ende finden müssen. Die Idee des Kreises, die Fahrradwege für Landmaschinen freizugeben, sei jedoch schnell wieder verworfen worden. Norika Creuzmann: „Es kann nicht die Lösung sein, dass die wenigen guten Fahrradwege, die sich bautechnisch nicht für schwere Landmaschinen eignen, in kürzester Zeit von eben diesen kaputtgefahren werden sollen, damit einige Autofahrer schneller auf dem Kreuzweg fahren können.“

Der Kreis arbeitet nach Mitteilung der Bündnisgrünen nun an einem Konzept für den Kreuzweg, das an die Aufmerksamkeit der Autofahrer appellieren soll. Im Gespräch seien unter anderem Abschnitte mit variierenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein Überholverbot in den Bereichen von Straßeneinmündungen. Zudem würden bereits bestehende Beschilderungen geprüft, da es besonders an der Kreuzung vom Sandweg und dem Kreuzweg zu erheblichen Sichtbeschränkungen käme und zum Beispiel der kreuzende Radweg südlich vom Sandweg noch dringen für Autofahrer sichtbar gemacht werden müsse.

Creuzmann und Crum­men­erl halten abschließend fest: „Es bleibt abzuwarten, wie das daraus resultierende Konzept für den Verkehr auf dem Kreuzweg ausfallen wird. Wir freuen uns, dass ein erster Schritt getan ist und werden weiterhin auf eine entsprechende Ausführung drängen.“