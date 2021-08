Kontaktnachverfolgung immer schwerer

Herford

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen ist der Kreis Herford aktuell nicht in der Lage, sämtliche Kontaktpersonen von Infizierten zeitnah zu kontaktieren. Man befinde sich am Anfang einer neuen Welle, sagt Landrat Jürgen Müller. Er appelliert erneut an die Menschen im Kreis, sich impfen zu lassen.