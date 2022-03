Konvoi auf dem Weg nach Polen

Der Lastwagen, den Matthäus Boggasch am Dienstag kurz vor 13 Uhr vom Randstreifen der Straße am Sportplatz fährt, trägt über die komplette Länge des Aufliegers die Farben der ukrainischen Flagge. Am Samstagabend hatte er spontan die Hilfsaktion ins Leben gerufen. Und am Dienstag standen drei Lastwagen und ein Bulli mit großem Anhänger vollgepackt bereit – dazu acht Fahrer, die unentgeltlich die vier Fahrzeuge an die polnisch-ukrainische Grenze steuern.

Matthäus Boggasch, der selbst aus Polen stammt und Freunde in der Ukraine hat, hat am Donnerstag fassungslos den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine im Fernsehen verfolgt. Wie in der Montagsausgabe berichtet („Spontane Hilfe für die Ukraine“), stand für ihn fest, dass er etwas tun muss. „Wenn die Kinder später mal fragen, was ich unternommen habe, möchte ich eine Antwort geben können“, sagte Boggasch am Sonntag. Die Familie hat geholfen, die Spenden zu sortieren und zu verpacken. Seine Frau Olga reicht ihm am Dienstag noch eine dicke Decke ins Führerhaus, Tochter Sophie (13) und Sohn Jan (7) winken ihm zu, als er mit einem Abschiedshupen losfährt. „Ich finde gut, was mein Vater tut“, sagt Sophie.