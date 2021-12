Konzentration auf die Kernaufgaben

Das Rathaus in Büren.

Hauptsächlich soll sich das Stadtmarketing, das 2017 an den Start ging, künftig um Stadtwerbung, Tourismus, Kultur und Veranstaltungen kümmern. So lautete die Empfehlung, die Beraterin Elke Frauns aus Münster dem Betriebsausschusses am Dienstagabend gegeben hat.