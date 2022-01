Konzept für eine schönere Stadt

Etliche interessierte Engeraner haben sich am Stadtrundgang der CDU beteiligt, bei dem Philip Kleineberg die gestalterischen Vorhaben aus dem ISEK-Konzept der Stadt Enger vorstellte.Das Fachwerkhaus an der Reinteistraße steht unter Denkmalschutz. Im Zuge des ISEK wird eine Sanierung des in Privatbesitz befindlichen Leerstands angestrebt.Ärgerlichen Leerständen wie diesem wirkt die Widukind-Stadt mit einer Sanierungssatzung entgegen, die ihr selbst ein Vorkaufsrecht einräumt.Die Zuwegung zur Maiwiese, Engers grüner Lunge soll attraktivier gestaltet und besser kenntlich gemacht werden.

Foto: Daniela Dembert