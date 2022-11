Konzert von Marienmünster nach Detmold verlegt

Das für den 11. Dezember in der Abtei Marienmünster angekündigte Konzert des Ensemble Bouekvard Baroque ist nach Detmold und einen Tag vor-verlegt worden. In der Christuskirche Detmiold soll die Reihe Accademia Reale nun mit einem musikalischen Barockfest ihren Abschluss finden.

Das Ensemble Boulevard Barock spielt am 10. Dezember um 16 Uhr in der Christuskirche Detmold.

Damit beendet das Ensemble um Geigerin und künstlerische Leiterin Karla Enríquez sein Jahresprojekt der Accademia Reale, das sich vier Lebenssituationen der widersprüchlichen Königin Christina von Schweden widmete. Unter der musikalischen Leitung des international gefeierten Star-Barockoboisten Alfredo Bernardini bietet das junge Ensemble musikalische Perlen der Barockmusik in Kombination mit vorgetragenen Textpassagen und kreiert damit einen musikalisch-soziologischen Einblick in die Welt des 17. Jahrhunderts um die schwedische Skandalkönigin.

Ein musikalisches Fest

Bei der letzten Episode unter dem Titel „Das Fest“ feiert das junge in Detmold beheimatete Ensemble nun ein musikalisches Fest. Am Ende ihres Lebens lebte Christina von Schweden in Rom. Sie war zum katholischen Glauben konvertiert und zelebrierte ihre neue religiöse Ausrichtung für jedermann sichtbar mit großem Pomp und mehrtägigen opulent-barocken Feierlichkeiten. Dieses Fest lässt das Ensemble Boulevard Baroque in seinem Konzert wieder aufleben und feiert ein italienisches Fest, das das Rom zurzeit Papst Alexander VII. musikalisch lebendig werden lässt. Auf dem Programm stehen neben dem Oboenkonzert von Antonio Vivaldi RV 449, die Sinfonia di Concerto grosso für Blockflöte, Oboe, Streicher und Basso continuo des Barockmeisters Alessandro Scarlatti sowie Arcangelo Corellis „Weihnachtskonzert“, das Concerto grosso op. 6 Nr. 8 „Fatto per la Notte di Natale“.

Solist ist Alfredo Bernardini

Solist in Vivaldis Solokonzert ist der international konzertierenden und renommierten Barockoboist Alfredo Bernardini, der mit viel Temperament und Kennerschaft um den Originalklang des 17. Jahrhunderts das junge Ensemble auch leiten wird. Bernardini zählt zu den ausgewiesenen Sternen der Alten Musik-Szene. Sein unerhört lebendiges und charismatisches Musizieren hat den gebürtigen Römer Alfredo Bernardin zum führenden Barock-Oboisten gemacht. Als Solist und Dirigent gastiert er weltweit mit namhaften Ensembles wie Hespèrion XXI oder dem Freiburger Barockorchester. Die dramaturgische Gestaltung liegt bei der versierten Barockgeigerin Veronika Skuplik. Sprecher ist Florian Kretlow.

Das Konzert findet statt am 10. Dezember um 16 Uhr in der Christuskirche Detmold und wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur. Der ursprüngliche Konzerttermin 11. Dezember in der Abtei Marienmünster entfällt. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Künstlerinnen und Künstler werden erbeten.