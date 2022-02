Konzertauftritte jetzt möglich

Die erfolgreichen Musikerinnen und Musiker des Gymnasiums St. Kaspar in Neuenheerse zeigen die Urkunden für die bestandene E-Prüfung: (hintere Reihe von links) Fiona Fornefeld, Nico Wiechers, Marie Jakoby, Schulleiter Matthias Nadenau, Anna Rücker, Ciara Schmidt, Mia-Sophie Cebul, Jana Bannenberg, Nele Überdick, Mejrem Vrankaj, Helene Tisius, Nicole Iks, Lisa-Marie Hammerschmidt und Musiklehrerin Dr. Hildegard Grahl, (vordere Reihe von links) Klara Grasse, Emily Fischer, Annika Grau, Mia Lauren Zerr, Marie Töws, Marie Wulf und Elias Erfle.

Ihre hervorragenden Kenntnisse im Instrumentalspiel bewiesen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Kaspar in der E-Prüfung. In der zweijährigen Ausbildung in Klasse fünf und sechs erlernten sie das Spiel von Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenorhorn, Posaune oder Bariton.

Die Fünftklässler haben in Neuenheerse die Wahl zwischen dem traditionellen Musikunterricht und der Bläserklasse. Im Gruppen- und Einzelunterricht können sie ein Blasinstrument erlernen – ganz ohne Vorkenntnisse. Besonders zufrieden mit dem diesjährigen Ergebnis war Musiklehrerin Dr. Hildegard Grahl: „Auch für diesen Jahrgang fand der Instrumentalunterricht coronabedingt zeitweise auf Distanz und digital statt – umso stolzer können die Schülerinnen und Schüler auf die tolle Leistung und ihre Eigenständigkeit beim Lernen sein.“

Als Vorstufe der unter Musikern bekannten D-Lehrgänge bildet die E-Prüfung des Volksmusikerbundes an St. Kaspar den Abschluss der Bläserklasse. Die jungen Musiker haben nun die Möglichkeit, in der Bläser-AG unter Leitung von Dr. Grahl weitere Erfahrungen zu sammeln – Konzertauftritte inklusive.