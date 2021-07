Konzerte auf dem Campingplatz

Maniax, eine vierköpfige Band aus Braunschweig, spielt am Samstag, 31. August, auf dem Campingplatz Am Furlbach in Schloß Holte-Stukenbrock.

Am Samstag, 31. Juli, spielt ab 19.30 Uhr die Gruppe „Maniax“. Maniax ist eine vierköpfige Band aus Braunschweig. Die Gruppe gründete sich aus Sven (Gesang, Bass), Paul (Leadgitarre, Gesang), Lasse (Gitarre) und Jonny (Schlagzeug) und existiert seit Mitte 2016. Ihren Ursprung fand die sich im Rock-Pop-Genre bewegende Band in anfänglichen Erfahrungen bei der Straßenmusik in der Fußgängerzone. Ihre Songs behandeln Themen, wie das Aufwachsen in unterschiedlichen Generationen und spiegeln alltägliche Situationen für alle Gefühlslagen wider, sodass es der Band möglich ist, eine große Bandbreite an Menschen anzusprechen. Die Band überzeugt mit guter Laune und schafft es, durch ihre ganz eigene Art Performance, das Publikum abzuholen.

Latin, Jazz und italienische Klassiker

Das Alma-Acoustic-Duo gastiert am Freitag, 13. August, ab 19.30 Uhr auf dem Campingplatz Am Furlbach. Alma ist ein innovatives Duo mit Sängerin Alicia Nilsson (Schweden/Argentinien) und Gitarrist Martin Weiss (Deutschland) mit Sitz auf Mallorca (Spanien). Alma spielt internationale Songs in Stilrichtungen wie Latin, Jazz, Chanson, Tango und italienische Klassiker. Gäste sind willkommen. Es gilt die übliche 3-G-Regel (getestet, genesen oder geimpft). Bratwurst und Getränke runden den Abend ab.