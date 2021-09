Konzerte, Kabarett und mehr

Für den Herbst steht der Verein Kommunikation und Kultur Preußisch Oldendorf (KuK) mit einem interessanten Programm in den Startlöchern. Die Veranstaltungen werden unter Einhaltung der dann jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln durchgeführt.

Konzert am 9. Oktober: „Sub5“ steht für ebenso frische wie unkonventionelle A-Cappella-Musik im Fünferpack.

Das Programm startet am Sonntag, 19. September, mit dem Kindertheaterstück „Käpt’n Knall und der Schatz von Samossa“, das vom Mathom Theater in der Aula der Sekundarschule für Besucher ab vier Jahren aufgeführt wird. Piratenkapitän Knall ist unterwegs zur Insel Samossa, um den Schatz von Billy Bläck zu heben! Eine echte Herausforderung für den Käpt‘n, denn seine Mannschaft besteht aus wilden Haudegen. Die Schatztruhe ist schwer. Alle sind scharf auf das Gold. Den Schlüssel hat der Käpt‘n und alles soll gerecht geteilt werden. Aber einer will ganz alleine reich werden.