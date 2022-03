Konzerte und Comedy live

Die Lübbecker Kulturbühne im Hof startet mit einem abwechslungsreichen Programm in ihr zweites Jahr. Livemusik verschiedener Genres und Comedy erwarten die Besucher an vier Tagen im Juni auf dem Hof am Alten Amtsgericht mitten in Lübbecke.

Kulturbühne im Hof in Lübbecke geht mit abwechslungsreichem Programm im Juni in ihre zweite Auflage

Den Auftakt macht am Mittwoch, 15. Juni, Heinz Rudolf Kunze

mit seinem Programm „Wie der Name schon sagt (Solo)“. Am 16. Juni folgt der bekannte Kabarettist Ingo Appelt mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“. „Night Wash Live“ heißt es am Freitag, 17. Juni, mit vier bekannten Comedians aus der Reihe, die im TV als das Stand-Up-Comedy-Format gilt. Der Samstag, 18. Juni, steht dann ganz im Zeichen der englischen Band Queen um ihren Sänger Freddie Mercury. „The Queen Kings“ gelten als eine der besten Queen-Tribute-Bands.

Die Veranstaltungsreihe wird vom heimischen Veranstalter KWB-Veranstaltungen mit Unterstützung der Stadt Lübbecke organisiert. „Wir freuen uns, dass es Karl-Wilhelm Bruns erneut gelungen ist, ein attraktives Programm für Lübbecke zusammenzustellen“, erklärt Philipp Knappmeyer, als Dezernent Bürgerdienste auch für Kultur zuständig. Die Stadt beteiligt sich mit einem Zuschuss aus dem Kulturetat. „Ohne öffentliche Unterstützung sind Kulturveranstaltungen in den immer noch von Corona geprägten Zeiten kaum darstellbar“, so Knappmeyer weiter.

Die ersten drei Shows finden bestuhlt statt. Lassen es die Corona-Bestimmungen zu dem Zeitpunkt zu, wird die Show mit den Queen Kings ohne Sitzplätze stattfinden. Tickets gibt es ab sofort in der Mediothek Lübbecke sowie im Internet unter www.adticket.de.

Die Künstler

Heinz Rudolf Kunze „Wie der Name schon sagt – das neue Soloprogramm“, 15. Juni, Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr: Die beeindruckende Karriere von Heinz Rudolf Kunze begann im Jahr 1980 mit der Teilnahme am deutschen Pop-Nachwuchs-Festival in Würzburg, wo sein Song „Bestandsaufnahme“ auch gleich Teil der Platte des Festivals wurde. Nur ein Jahr später unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag. Dieses wurde vom Publikum so gut aufgenommen, dass er im darauf folgenden Jahr mit dem Willy-Dehmel-Preis und den Berliner-Wecker-Kleinkunstpreis geehrt wurde. Ab diesem Punkt gab es für Kunze kein Halten mehr. Gemessen an einem solchen Aufstieg ist es kaum verwunderlich, dass auch der kommerzielle Durchbruch nicht lange auf sich warten ließ. Genau dieser folgte dann im Jahr 1985 mit dem Album „Dein ist mein ganzes Herz“. Dieses hielt sich nicht nur 22 Wochen in den deutschen Charts, sondern erreichte auch Goldstatus und wurde mit der goldenen Stimmgabel ausgezeichnet.

In Lübbecke hat Heinz Rudolf Kunze sein neues Soloprogramm im Gepäck, in dem er seinem Publikum eine spannende Melange aus alten und neuen Hits, Geschichten und lustigen Anekdoten präsentiert. Die Tickets kosten 42,05 Euro.

Ingo Appelt kommt mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“ nach Lübbecke. Foto: PM

Ingo Appelt „Der Staats-Trainer“, 16. Juni, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr: Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Ingo Appelt wendet sich an das Volk. Sein Credo: „Nun stellt euch bitte mal nicht so an! – Außer natürlich für Tickets zu meinem neuen Programm.“ Die Karten kosten 27,40 Euro.

„Night Wash Live“, 17. Juni, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr: Night Wash ist die Marke für Stand-Up-Comedy in Deutschland und wurde 2016 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mit mehr als 200 Live-Terminen pro Jahr ist Night Wash zudem die erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. Night Wash bringt die frischeste Stand-Up-Comedy angesagter Comedians und Newcomer und überraschende Showeinlagen auf die Bühne. Es treten in Lübbecke drei bekannte Comedians und ein Moderator auf. Die Namen sollen in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. Tickets sind erhältlich für 25,20 Euro.

„The Queen Kings“ treten am 18 Juni im Rahmen der Kulturbühne mit dem Programm „Bohemian Rhapsody“ auf. Foto: PM

„The Queen Kings“ mit dem Programm „Bohemian Rhapsody“, 18. Juni, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr: Für ihre Show haben sich die Musiker von Queen Kings vom Film „Bohemian Rhapsody“ inspirieren lassen und bringen neben den größten Hits auch das legendäre Set auf die Bühne, mit dem Queen beim Live-Aid-Konzert zehntausende Zuschauer im Londoner Wembley Stadion sowie Millionen Zuschauer der weltweiten Übertragung begeisterten. Die Band um Leadsänger Sascha Krebs tourt bereits seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa und gilt als eine der besten Queen-Tributebands überhaupt. Tickets sind erhältlich für 26 Euro.