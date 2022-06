Konzertkarten zu gewinnen

Ein Sommerabend, eine Bühne mit der Marta-Kulisse im Hintergrund und dazu noch Musik der Extraklasse – was will man mehr?

Open-Air in Herford am 18. Juni mit Laith Al-Deen vor dem Museum Marta

Das Musik Kontor Herford lädt für Freitag und Samstag, 17./18. Juni, zu zwei Top-Konzerten auf den Käthe-Elsbach-Platz (gegenüber vom Museum Marta und neben dem Elsbach-Haus) ein. Während das Konzert mit Mario Biondi am 17. Juni bereits ausverkauft ist, gibt es für den Auftritt von Laith Al-Deen („Bilder von Dir“, „Dein Lied“) am Samstag, 18. Juni, noch Karten.

„Bei der Trumpet Night mit Rüdiger Baldauf an der Trompete und Laith Al-Deen am Mikrofon kommen einige Top-Musiker auf den Käthe-Elsbach-Platz“, verspricht Ralf Hammacher vom Musik Kontor.

Das HERFORDER KREISBLATT verlost für das Open-Air-Konzert am Samstag dreimal zwei Karten. Wer am 18. Juni mit dabei sein möchte, schreibt bitte bis zum Samstag, 11. Juni, um 12 Uhr ein E-Mail an herford@westfalen-blatt.de unter dem Stichwort Musik Kontor. Ganz wichtig: Neben dem Namen auch die Adresse und die Telefonnummer mit angeben, damit wir alle Gewinner gut informieren können. Aus allen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost.

Tickets für den Samstag gibt es außerdem noch im freien Verkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter:

www.mk-herford.de