Kopfsprung schreibt Stadtgeschichte

„Dies ist ein großer Tag für Höxter“, ordneten Bürgermeister Daniel Hartmann und Bundestagsabgeordneter Christian Haase den Startschuss für das Hallenbad als historisch ein. Nach zwölf Jahren Durststrecke können die Höxteraner endlich wieder vor der eigenen Haustür schwimmen, anstatt auf Bäder in anderen Städten ausweichen zu müssen, betonte Hartmann. Die Schüler haben wieder vor Ort Schwimmunterricht, und die Vereinssportler können in Höxter trainieren. Kurzum: Dieser Neubau ist gut für die Kreisstadt, waren sich de Gäste des Eröffnungswochenendes einig.

In lediglich 19 Monaten Bauzeit – das sind 400 Arbeitstage und 3200 Arbeitsstunden – ist der ansprechend gestaltete Neubau an der Lütmarser Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schulzentrum entstanden. Und er ist – anders als andere Großprojekte – gegenüber der ursprünglichen Kalkulation nicht teurer, sondern um satte 648.000 Euro günstiger geworden. 10,12 Millionen Euro sind in das neue Hallenbad geflossen. Davon hat vier Millionen Euro der Bund übernommen. Für diese Förderung hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase stark gemacht. „Die Einweihung heute stimmt mich froh“, betonte er. Das Hallenbad sei eine Teamleistung par excellence zwischen der kommunalen und der Bundesebene. Mit der Entscheidung für den Neubau habe Höxter Mut bewiesen. Gefallen sei der Entschluss in einer Zeit, da 17 Prozent der Kommunen ihre Bäder schließen oder den Betrieb einschränken. „Hier feiern wir heute das Gegenteil.“ Darauf könne Höxter stolz sein.

Das Schwimmen sei eine lebenswichtige Grundfertigkeit, betonte der Abgeordnete. 60 Prozent der zehnjährigen Kinder hätten keine Schwimmkenntnisse. Die Corona-Pandemie habe einen zusätzlichen Nachholbedarf mit sich gebracht. Umso wichtiger seien Möglichkeiten zum Schwimmenlernen. Da komme das neue Hallenbad gerade recht – auch für Vereine wie die DLRG. Sie und die Tauchergemeinschaft, die an Freigewässern ehrenamtlich zur Sicherheit der Bürger beitragen, hätten lange auf eine Trainingsmöglichkeit in Höxter gewartet.

Exklusive erste Eindrücke vom Schwimmen im neuen Bad haben Vize-Bürgermeisterin Andrea Dangela und Landtagsabgeordneter Matthias Goeken gewinnen können. Foto: Sabine Robrecht

Dieses Warten hat nun ein Ende. Was lange währt, wird endlich gut, zitierte der Bürgermeister eine zutreffende Redewendung. Und er erinnerte an die Vorgeschichte dieses Jahrzehnt-Bauprojekts. Diese begann, als im Juli 2009 bei Routinearbeiten im alten Hallenbad an der Luisenstraße der Bruch eines Dachbalkens festgestellt wurde. Macht die Sanierung des Hallenbades und des Freibades Sinn oder eher der Bau eines neuen Kombibades? Diese Frage wurde in Höxter heiß diskutiert. Für das Hallenbad in der Luisenstraße erübrigte sich die Frage. Ein Betongutachten 2010 sah die Standsicherheit für die nächsten Jahrzehnte als nicht gewährleistet an. Also kam 20212 der Abriss. Und die Bäderfrage sorgte für Sturm und Stillstand. Im Februar 20217 war der Knoten durch: Alle fünf Ratsfraktionen beendeten den jahrelangen Bäderstreit und vereinbarten, das Freibad zu sanieren und das Hallenbad in der Lütmarser Straße zu bauen. Die Eröffnung dieses so schönen Hallenbades sei, so der Bürgermeister, diesem von der Politik geschlossenen Bäderkompromiss zu verdanken und auch ein Verdienst vieler Menschen. Dazu gehören nicht zuletzt die Handwerker aus mehr als 30 Gewerken und die mehr als 200 an Planung und Bau beteiligten Personen.

Einem von ihnen – Projektleiter Wilhelm Brand – dankten Daniel Hartmann und der niederländische Architekt Hokan Nummelin besonders. Der erfahrene Projektsteuerer sei, so Nummelin, mit seinem Humor und seinem Charisma „wie Öl in dieser Planungsmaschine gewesen“.

Im nächsten Moment übergab er Bürgermeister Daniel Hartmann den symbolischen Schlüssel. Dieser reichte ihn weiter an den Chef des Bäderteams, Volker Riedel. Bürgermeister und Architekt schnitten gemeinsam mit LGS-Botschafterin Holli alias Greta Albers vor dem Eingang zum Hallenbad das Band durch. Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler der OGS der Nicolaitor-Grundschule ein Gedicht vorgetragen, das mit dem begeisterten Aufruf „Das Hallenbad ist endlich da! Hurra!“ endete. Die Kinder ließen blaue und weiße Luftballons in den blauen Himmel mit Schwimm-Gutscheinen in den Himmel steigen. Wer sie findet, kann im neuen Hallenbad schwimmen. Das können aucb die Mädchen und Jungen. Denn Gartenschau-Botschafterin Holli überraschte auch sie mit Hallenbad-Gutscheinen. Für die strahlend fröhliche Elfe war die Hallenbad-Eröffnung der erste Auftritt nach ihrer Vorstellung. Holli freute sich sehr über das Bad: „Jetzt haben die Schüler wieder in Höxter Schwimmunterricht.“ Wie viel Spaß es in dem neuen Bad macht, davon verschafften sich Andrea Dangela und Matthias Goeken im Becken einen exklusiven ersten Eindruck.