Während sich wohl die meisten zur frühen Morgenstunde noch einmal im Bett umdrehen, erwacht in der Moosheide, am Steinhorster Becken und im Silberbachtal die Natur. Wildgänse ziehen über dem Wasser ihre Kreise, die Morgensonne taucht die Heide in ein rotschimmerndes Licht, Spinnen weben ihre Netze.

Den Sonnenaufgang in der Moosheide hat Uli Büker fotografisch festgehalten. Das ist ein Motiv seines Kalenders, den es in Hövelhof zu kaufen gibt. Fotograf Uli Büker präsentiert seinen Kalender, den es im Biomarkt von Ingo Theismann (rechts) in Hövelhof zu kaufen gibt.

Diese kleinen großen Wunder hat der Naturfotograf Uli Büker aus Hövelhof mit seiner Kamera eingefangen und jetzt zu einem Kalender zusammengestellt. Dieser enthält 13 Motive, die Ostwestfalen-Lippe von seiner schönsten und zugleich ungewöhnlichen Seite zeigen. So geht von der Ems in Rietberg morgens um 5 Uhr, ebenso wie in der Dämmerung zur „Blauen Stunde“ eine faszinierende Ausstrahlung aus. Ein Winterbild zeigt die Hochlandrinder der Wistinghauser Senne im Schnee, und stimmungsvoll zeigt sich das Große Torfmoor bei Minden-Lübbecke im Morgennebel. Und auch der Hövelhofer Forst ist vertreten, als farbenfrohe Herbstimpression.

Als Ingo Theismann, Inhaber des Biomarktes in Hövelhof, diesen Naturkalender zum ersten Mal sah, war er sofort hellauf begeistert: „Die Bilder zeigen OWL aus einer völlig neuen Perspektive, und sie machen gleichzeitig Lust, selbst die Wanderschuhe anzuziehen und die kleinen Kostbarkeiten vor der Haustür zu entdecken“.

Exklusiv in Hövelhof verkauft er den Kalender von Uli Büker in seinem Markt. „Ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk für Menschen, die die Natur der Region wertschätzen“, ist sich Theismann sicher. Der Kalender im DIN-A3-Format ist für 24,99 Euro erhältlich.

Uli Büker fotografiert bereits seit seiner Jugend, zuerst mit der analogen und später mit der digitalen Spiegelreflexkamera. Seine Passion ist die Natur- und Landschaftsfotografie.

Zu seinen Sammlungen zählen Tiere, die er bei seinen Fotoreisen in Kenia, Südafrika oder im Westen der USA porträtiert hat. Darüber hinaus gibt es unzählige Nahaufnahmen von Pflanzen, wie auch Panoramabilder etwa von den Dolomiten oder von einsamen Fjord-Landschaften Norwegens. Auch abstrakte Bilder zählen zum Repertoire.

In der Corona-Zeit hat Uli Büker, der sich hauptberuflich mit Zukunftsthemen der Automobilbranche beschäftigt, sein Hobby ausgebaut. „Ich habe Ostwestfalen-Lippe durch den Sucher neu entdeckt. Mit meinen Bildern möchte ich auf die Schönheit der Natur aufmerksam machen, verbunden mit dem Appell, achtsam mit ihr umzugehen“.

Sein Wissen gibt Uli Büker auch in Fotoworkshops weiter. Diese können über seine Internet-Galerie gebucht werden, in der auch eine Auswahl seiner besten Fotos in verschiedenen Formaten, Größen und auf unterschiedlichen Materialien gedruckt bestellt werden können.

Weitere Informationen im Internet unter: www.ulibueker.de.