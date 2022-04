Kosten schnellen in die Höhe

Die weltweite Krisenlage mit dem Konflikt in der Ukraine und die umfassenden Auswirkungen machen auch vor lokalen Projekten nicht halt. Auch nicht vor solchen der „Regionale 2022“. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt zur Aufwertung des Weser-Radweges und des Aufenthaltsbereiches zwischen Werre-Weser-Kuss und „Altem Fährhaus“ beziffert die Stadt Bad Oeynhausen aktuell auf 990.000 Euro.

Aufwertung des Weser-Radweges in Teilabschnitt: Krise mit Krieg in der Ukraine wirkt sich auf Regionale-Projekt aus

Zuletzt war für diesen Abschnitt noch eine Summe von 662.000 Euro genannt worden. Im Vergleich zur ersten Kostenschätzung – nach Angaben der Stadt bei 490.000 Euro – verdoppeln sich die Kosten sogar fast. Diese Zahlen gehen aus einer Vorlage für die Beratungen im Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) am Donnerstag, 28. April, von 18 Uhr an im Bürgerhaus in Rehme hervor.