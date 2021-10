Kostenexplosion wird aufgearbeitet

Der Rat der Stadt Espelkamp hat am Mittwoch mit großer Mehrheit der überplanmäßigen Ausgabe von 3,5 Millionen Euro für die Aufbereitung des ehemaligen Krause-Geländes an der Beuthener Straße zugestimmt.

Wie berichtet, lag die ursprüngliche Berechnung bei 600.000 Euro. „Die Versechsfachung kann so nicht hingenommen werden. Das sehen wir genauso“, räumte Fachbereichsleiter Thorsten Blauert mit Blick auf Kritik im Hauptausschuss ein. Er sicherte den Ratsmitgliedern zu, alle unvorhergesehenen Funde auf dem Areal aufzuarbeiten. „Wir werden genau auflisten: Was hat zu welchen Kosten geführt?“ Diese Liste werde der Politik im Detail vorgelegt. Darüber hinaus, so erklärte Blauert, werde die Stadt jemanden suchen, der die Verwaltung zukünftig beraten könne. „Es gibt sicherlich noch andere Flächen, wo das in Espelkamp wichtig werden kann.“