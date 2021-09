Kostenlos Bus und Bahn

Von Höxter bis nach Münster: Ab dem 1. Februar 2022 können alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Schloß Holte-Stukenbrock kostenlos mit Bus und Bahn durch Westfalen fahren. Die zu erwartenden Zusatzkosten in Höhe von etwa 221.000 Euro werden zusätzlich in den Haushalt 2022 eingestellt.

Dieses Solidarmodell, bei dem kein Eigenanteil geleistet werden muss, wurde einstimmig im Familien- und Bildungsausschuss beschlossen. „Dadurch wird der ÖPNV gestärkt und die Anzahl an Elterntaxis minimiert. Zudem tun wir noch etwas für den Klimaschutz“, begrüßte Dieter Röchter (CDU) die Maßnahme. Aus Sicht des Jugendparlaments sieht Fabian Mrugalla vor allem eine größere Flexibilität, wenn es in Richtung Bielefeld oder Paderborn gehen soll. Denise Pfeifer-Hachmann von der Schulpflegschaft regte an, die Politik solle sich noch einmal Gedanken über eine Buslinie machen, die alle Ortsteile miteinander verbindet. „Von Stukenbrock-Senne nach Liemke komme ich nur über den Bahnhof in Schloß Holte. Im ungünstigsten Fall ist man da anderthalb Stunden unterwegs, während man mit dem Auto nur zehn Minuten braucht.“