Kostenlos den Schulweg üben

Auf der Hinfahrt gilt das Eltern-Kind-Ticket für einen Erwachsenen in Begleitung eines Kindes, auf der Rückfahrt darf der Erwachsene auch alleine fahren. Benutzt werden dürfen alle Busse und Nahverkehrszüge (2. Klasse) im Geltungsbereich des Westfalen-Tarifs. Der Flyer mit dem Ticket zum Ausschneiden und weiteren Informationen zur Aktion ist unter anderem in der „fahr-mit-mobithek“ in der Bahnhofstraße 27 in Paderborn erhältlich.

Für viele Kinder ist der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule nicht selten auch die erste selbstständige Konfrontation mit dem ÖPNV. Das Eltern-Kind-Ticket ist für Eltern und Kinder eine gute Gelegenheit, um gemeinsam das sichere Warten an der Haltestelle oder das Ein- und Aussteigen zu üben.

Weitere Infos gibt es telefonisch unter 05251/2930400 und auf www.fahr-mit.de.