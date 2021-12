Kostenlose Westfalen-Tickets und iPads

Die Stadt hat sich im September verpflichtet, jedem Schüler der weiterführenden Schulen kostenlos ein iPad inklusive Software, Apps und technischem Support zur Verfügung zu zu stellen. Außerdem werden ab 1. Februar alle Schüler der weiterführenden Schulen ein kostenloses Schüler-Ticket-Westfalen für Bus und Bahn erhalten, das nicht nur für den Schulweg gilt. Die Schüler können damit kostenlos in ganz Westfalen fahren.

Am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock werden die Jahrgänge 8 bis EF mit kostenlosen iPads ausgerüstet.

Die Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft, Denise Pfeifer-Hachmann, sagte im Bildungsausschuss im Namen der Eltern Dank an die Leiterin des Fachbereichs Bildung, Tanja Mader, ihrem Team in der Verwaltung und an die Politiker, die das alles möglich gemacht haben. „Der Weg, den Schloß Holte-Stukenbrock geht, ist etwas Besonderes. Das ist einfach großartige Arbeit.“