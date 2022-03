Kostenloser Freizeitspaß im Kreis Höxter

Seit genau zehn Jahren gibt es das NRW-Landesprogramm „Kulturrucksack“. Der Kreis Höxter ist seit 2013 dabei und hat auch in diesem Jahr tolle Angebote.

Das Angebot beim Kulturrucksack ist groß und vielseitig. So kann man zum Beispiel eigenes Papier schöpfen.

„Wir freuen uns sehr, dass das Land die Förderpauschale pro Kind und Jugendlichem erhöht hat. Es ist gut, dass hier nach den erheblichen Einschränkungen für die jungen Menschen durch die Corona-Pandemie ein Zeichen gesetzt wird“, erläutert Kreisdirektor Klaus Schumacher. „Das erleichtert uns die Entscheidung, alle Angebote für die Kinder und Jugendlichen aus dem Kreis Höxter nach wie vor kostenlos anzubieten.“

Kulturelle Bildung könne schließlich einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen leisten. Voraussetzung sei allerdings, die Tür zu Kunst und Kultur für alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich zu öffnen.

„Beim Kulturrucksack gibt es viele spannende altersgemäße kulturelle Angebote. Wir sind den Künstlerinnen und Künstlern sehr dankbar, dass sie den Kindern und Jugendlichen mit ihren Kursen aus erster Hand Einblicke in das weite Spektrum der Kultur im Kreis Höxter geben“, betont Schumacher.

Verteilt über das ganze Jahr stehen in 2022 mehr als 40 Projekte im Kalender – darunter Angebote in den Bereichen Bildende Kunst, Tanz, Theater, Design, Musik, Fotografie und Literatur, von denen einige schon begonnen haben. „Die Auswahl ist immer noch sehr groß“, sagt Kulturmanagerin Stephanie Koch und dankt allen Akteuren, wie flexibel sie auf die aktuellen Gegebenheiten reagiert haben. Um beweglich zu bleiben, wird – wie schon letztes Jahr – darauf verzichtet, den üblichen Flyer zu drucken. Wichtige Anlaufstelle für den Kulturrucksack sei daher die kreiseigene Kultur-Seite im Internet („www.­netzschafftkultur.de“).

Eine wichtige Rolle bei der Programmgestaltung spielen zahlreiche Kooperationsprojekte mit Jugendzentren, Musikschulen, Vereinen und Museen. „Zum ersten Mal nimmt das Museum Schloss Fürstenberg mit zwei Aktionen teil, darüber freuen wir uns sehr“, so Koch. Außergewöhnlich sei auch der Kurs „Modezeitreise“ von Modedesignerin Laura Schlütz aus Steinheim, in Kooperation mit dem Heimatverein Godelheim. „Diese Modezeitreise wird auf dem 1200-jährigen Jubiläumsfest am ersten Septemberwochenende präsentiert“, rührt sie schon jetzt die Werbetrommel.

In einem Projekt von Kristina Mengersen und Julian Schmitz werden Klangerzeuger aus Recyclingmaterialien, Naturmaterialien und zweckentfremdeten Dingen hergestellt, auf denen dann gemeinsam musiziert werden soll.