„Kostenloses Grundstück für den Neubau“

Vorschlag des Stemweder Bürgermeisters Kai Abruszat in der Diskussion um den neuen Krankenhaus-Standort

Lübbecke/Minden

Kai Abruszat, Bürgermeister von Stemwede, hat sich vor der Sitzung des Kreistags, in der es um die Anforderungen an den Standort für ein neues Krankenhaus im Altkreis Lübbecke geht, mit einem interessanten Vorschlag zu Wort gemeldet. „Nach meiner Überzeugung sollte eine Standortkommune ein potenzielles Grundstück inklusive der Erschließung und der Parkplätze den Mühlenkreiskliniken als Bauherr kostenlos zur Verfügung stellen“, sagte er am Montag im Vorfeld der Sitzung auf Anfrage im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Stefan Lind