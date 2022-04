Kostenloses Sportangebot am Wilhelmsplatz

Herford: „Fit mit Verhad“ startet am Montag, 25. April, ab 18 Uhr gegenüber vom Wittekinddenkmal

Herford

„Im Alter von fünf bis 95 – jeder kann mitmachen“, sagt Verhad Jakuposki. Quasi als Aufwärmprogramm für die Aktion Sport im Park, die in diesem Sommer wieder in Herford startet, bietet der Übungsleiter des Stadtsportverbandes ab Montag, 25. April, ein sanftes Workout an.

Von Ralf Meistes