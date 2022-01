Kot-Eimer quillt über

Spengerin kritisiert späte Entleerung – Beutel liegen am Boden

Spenge

Der Behälter für die vollen Hundekot-Beutel am Martinsweg in Spenge quillt über. „Ein ekeliger Anblick“, meint eine Passantin. Das Entsorgen weiterer Tütchen sei nicht mehr möglich, hat sie bei einem Spaziergang in Spenge beobachtet. Und wer seinen Hundekot loswerden wollte, der hat ihn einfach mit der schwarzen Plastiktüte vor den besagten Eimer geworfen.

Von Kathrin Weege