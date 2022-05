Kräftemessen der Jugendfeuerwehren im Kreis Herford

Kirchlengern

Ein spielerischer Wettkampf, Vorstandswahlen und Ehrungen haben den ersten großen Kreisjugendfeuerwehrtag nach zwei Jahren Pandemie bestimmt. Zahlreiche Jugendliche haben gemeinsam mit ihren Betreuerteams an der Veranstaltung an der Erich-Kästner-Gesamtschule in Kirchlengern teilgenommen.

Von Annika Tismer