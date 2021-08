Kraftprotze geben Gas in Schöning

Traktor Pulling am 4. September in Delbrück-Schöning – 200 Trecker sind am Start

Delbrück

Große und kleine Kraftprotze zeigen am 4. September in Schöning wieder, was sie drauf haben: Fiel das Traktor Pulling im vergangenen Jahr in Schloß Holte-Stukenbrock der Coronapandemie zum Opfer, möchten die Schöninger Jungschützen die spektakuläre Veranstaltung in diesem Jahr durchführen. Das Traktor Pulling findet immer im Wechsel in Schöning oder in Schloß Holte-Stukenbrock statt.

Von Axel Langer