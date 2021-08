Kranke Buchsbäume nicht zu retten

Stadtwerke entfernen Pflanzen am Inowroclaw- und am Augusta-Platz sowie im Kurpark Bad Oeynhausen von nächster Woche an

Bad Oeynhausen

Angesichts des massiven Schädlingsbefalls gibt es keine Alternativen: Am Dienstag, 24. August, werden die Stadtwerke Bad Oeynhausen am Inowroclaw- und am Augusta-Platz mit dem Entfernen erkrankter Buchsbäume beginnen. In der Folgewoche soll es im Kurpark weitergehen.

Von Malte Samtenschnieder