Kranke Kinder profitieren

Startschuss zum Feuerwehrlauf in Höxter fällt am 7. Mai – Anmeldungen im Internet

Höxter

Der Startschuss zum siebten Feuerwehrlauf in der Kreisstadt fällt am Samstag, 7. Mai, um 15.30 Uhr in der Domäne Corvey. Angesichts der Großbaustelle Höxter gibt es einmal mehr eine neue Streckenführung. Eines bleibt jedoch, wie es immer schon war: Profitieren sollen erneut kranke Kinder.

Von Dennis Pape