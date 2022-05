Krankenhaus-Fusion: „Herford geht voran“

„Vielleicht liegt‘s ja am Landrat, dass die Fusion hier so geräuschlos und einstimmig über die Bühne gegangen ist“, sagte der Minister aus dem Münsterland, der sich am frühen Mittwochmorgen mit seinem E-Audi aus Riesenbeck nach Herford hatte chauffieren lassen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar