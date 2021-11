Krankenhaus stellt OP-Tätigkeit ein

Rahden

Corona am Krankenhaus Rahden? Dieses Gerücht verbreitete sich am Freitag in der Stadt. „Ganz klar: Nein!“, sagte Christian Busse, Sprecher der Mühlenkreiskliniken auf Anfrage. „Es gibt keinen Corona-Ausbruch im Rahdener Haus“, sagte er.

Von Michael Nichau