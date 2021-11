Krankenhäuser im Kreis Paderborn verschärfen Besucherregelung erneut

Paderborn/Salzkotten/Bad Lippspringe

Aufgrund der steigenden Inzidenzen und der hohen Auslastungen in den Kliniken haben die Akutkrankenhäuser im Kreis Paderborn ihre Besucherregelung erneut verschärft. Ab Mittwoch, 24. November, sind Besuche an den ersten fünf Tagen des stationären Aufenthaltes nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Ab dem sechsten Tag darf ein Besucher pro Tag in der Besuchszeit des jeweiligen Krankenhauses empfangen werden.