Krankenhäuser melden 22 Covid-Patienten

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (237), Hiddenhausen (50), Bünde (128), Kirchlengern (35), Rödinghausen (10), Enger (32), Spenge (28), Vlotho (85) und Löhne (126). Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 12.721 Corona-Fälle bekannt geworden, in 11.802 Fällen gelten die betroffenen Personen dabei als genesen. BIslang gab es im Kreis Herford 188 Todesfälle, wobei 166 an Corona und 22 mit Corona gestorben sind.

In den Krankenhäusern werden derzeit 22 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Zwei von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut und zusätzlich beatmet werden. Aus dem Kreis Herford befinden sich derzeit 26 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.