Krankenhäuser: Testpflicht für Besucher bleibt

Kreis Höxter

Sicherheit geht in den Krankenhäusern vor: Trotz neuer Corona-Schutzverordnung bleibt die Testpflicht für Besucher in den vier KHWE-Krankenhäusern in Bad Driburg, Brakel, Höxter und Steinheim bestehen. Für alle stationären und ambulanten Patienten sowie Begleitpersonen gelten weiterhin die Regelungen des aktuellen Testkonzepts. Das berichtet die KHWE am Freitag.