Kranz weht über elftem Stockwerk

Mit Gesamtkosten von zwei Milliarden Euro ist die Sanierung und der Neubau der Universität Bielefeld das derzeit teuerste Bauprojekt Nordrhein-Westfalens. Gemessen am umschlossenen Raum ist es sogar das größte in Europa. Dafür kommt Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen schon mal aus Düsseldorf angereist, um „eine erste Runde Dank“ auszugeben, vor allem an die Handwerker des Generalbauunternehmens Ed. Züblin: „Nach bald 50 Jahren wirkt die Architektur der Reformuniversität Bielefeld noch immer modern und passend zu den neuen, digitalen Anforderungen von Forschung und Lehre. Da gibt es ganz andere Kisten in Nordrhein-Westfalen.“

