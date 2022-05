Kräuter, Erdbeeren und Borkenkäfer

Die Stadtführer der Volkshochschule haben für Mai und Juni wieder spannende Veranstaltungen geplant. Es gibt Kräuterwanderungen mit Giesela Hörster, eine Wanderung durch den Holter Wald mit Förster Stefan Klotz und eine Radtour zum Erdbeer- und Spargelhof Aschof im Juni. Anmeldungen und Anfragen sind telefonisch unter 05207/9299980 (Andreas Köhler) oder 05207/9553704 sowie per E-Mail an stadtfuehrer-shs@t-online.de möglich.

Kräuterwanderungen

Die Natur erwacht und die Kräuter beginnen zu wachsen. Das frische Wildkräutergrün im Mai gilt als besonders wertvoll. Über die Wirksamkeit und Verarbeitung heimischer Wildkräuter gibt es viel Wissenswertes. Während einer kleinen Wanderung erfahren die Teilnehmer von Kräuterfee Giesela Hörster etwas über die Verarbeitung und den heilsamen Genuss von Wildkräutern. Nach der Führung fahren alle gemeinsam zum Elsterweg 9 (etwa 1,5 Kilometer) Dort werden die Gäste mit einem Gläschen Prosecco begrüßt. Die gesammelten Kräuter werden zu Speisen verarbeitet und in mehreren Gängen serviert.

Die Termine: Samstag 7. Mai, Freitag, 13. Mai, Samstag, 21 Mai und Freitag, 27. Mai. Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr am Parkplatz der Pollhansschule an der Dechant-Brill-Straße. Die Veranstaltung dauert 3,5 Stunden. Der Teilnahmebeitrag ist inklusive Essen.

Maiwanderung

Das frische Grün macht den Holter Wald zu einem Kleinod. Die Maiwanderung im Holter Wald beginnt am Freitag, 13. Mai, am neuen Parkplatz an der 1000-jährigen Eiche um 14.30 Uhr. Die Wanderung dauert etwa bis 17 Uhr. Der Holter Wald ist mit 620 Hektar Fläche das größte Naturschutzgebiet der Stadt. Der Wald hat jedoch in den letzten Jahren durch Trockenheit und Borkenkäferbefall stark gelitten. Aber es tut sich was im Wald. Junges Holz wächst nach. Die Teilnehmer treffen im Wald auf Förster Stephan Klotz. Er informiert über die forstwirtschaftlichen Pläne, um den Bestand des Waldes zu erhalten beziehungsweise ihn wieder herzustellen.

Fahrradtour

Zur Fahrradtour zum Spargel- und Erdbeerhof Aschof laden die Stadtführer für Mittwoch, 15. Juni, ein. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz Schloß Holte um 14.30 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 18 Uhr.

Seit mehreren Generationen gibt es den Spargel- und Erdbeerhof der Familie Aschof. Mit dem Fahrrad geht es zum Hof an der Paderborner Straße. Gabi und Peter Aschof geben einen Einblick, wie der Alltag auf einem Hof abläuft. Mitten in der Saison haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Hof, die Felder und den Hofladen zu besichtigen. Ein gedeckter Kaffeetisch – natürlich mit Erdbeerkuchen – rundet den Nachmittag ab.

Bei Regenwetter werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Lagerraum gesucht

Die Stadtführer suchen einen kleinen Mietraum von 15 bis 20 Quadratmeter zur Unterbringung von Material in Schloß Holte-Stukenbrock. Der Raum sollte trocken, aber braucht nicht heizbar sein. Wer einen solchen Raum zu vermieten hat, wird gebeten, sich unter den angegebenen Rufnummern zu melden.