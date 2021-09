Kreativ gegen die Corona-Krise

Altenbeken

In Zeiten von Corona haben es Einzelhändler bekanntlich nicht leicht. Noch schwieriger ist es für diejenigen, die während der Pandemie ein Geschäft eröffnet haben. So erging es Janina Klahold, die seit April 2020 in Altenbeken in den ehemaligen Räumlichkeiten von Juwelier Hossfeld mit ihrem Geschäft „Monna Lisa – Schmuck aus Leidenschaft“ vor Ort ist. Doch mit Kreativität kämpft die 42-Jährige gegen die Corona-Krise an.

Von Matthias Wippermann